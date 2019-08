Economia BNDES divulga financiamento de Huck, Doria e goianos para compra de avião Dados foram liberados pelo banco cinco dias depois de palestra na qual o apresentador Luciano Huck fez críticas a Jair Bolsonaro

Com a justificativa de que pretende ser mais transparente, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou na noite desta segunda-feira, 19, uma lista de 134 compradores de jatinhos da Embraer que contrataram financiamento no período de 2009 a 2014, durante o governo petista. Entre eles está o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que, p...