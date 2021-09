Economia Bloqueios de caminhoneiros em estradas caem para 5 estados Os protestos começaram um dia após os atos de raiz golpista convocados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Em novo dia de protestos, as paralisações em rodovias pelo país caíram para cinco estados nesta quinta-feira (9), segundo o Ministério da Infraestrutura. Pela manhã, eram ao menos 15 estados com bloqueios. O trânsito está liberado nos estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia, Pará e Roraima, com manutenção apenas...