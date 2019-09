Economia Black Friday nacional: Vendas online cresceram 41% na Semana do Brasil Os produtos mais vendidos foram do setor de moda e acessórios, casa e decoração e eletrodomésticos

O número de pedidos e o faturamento das vendas online cresceram 41% durante a Semana do Brasil – 6 a 15 de setembro de 2019 – em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são de levantamento da Ebit/Nielsen divulgado nesta quarta-feira (18). O faturamento do e-commerce foi de R$ 1,86 bilhão em 4,44 milhões de transações – ante R$ 1,32 bilhão e 3,14...