Economia Black Friday e Natal movimentam R$ 21,8 bilhões no ecommerce, diz Neotrust A alta foi de 55% na comparação com o mesmo período de 2019

A Black Friday e o Natal geraram R$ 21,8 bilhões de faturamento no ecommerce brasileiro, de acordo com dados do Neotrust/Compre&Confie, que capta a transação online dos maiores varejistas digitais, com exceção de Mercado Livre e OLX. O levantamento considerou de 15 de novembro a 24 de dezembro. A alta foi de 55% na comparação com o mesmo período de 2019. A quan...