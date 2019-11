Economia Black Friday do Mc Donald's tem clássicos por R$ 4,90 e sobremesas 2 por 1 A disponibilidade dos cupons de desconto é limitada e será válida a uso apenas nesta sexta-feira, 29 de novembro

Seguindo a tradição das grandes promoções de Black Friday, a rede Mc Donald's tem promoções para todos os gostos, desde sanduíches, combos, até sobremesas. As ofertas serão liberadas ao longo do dia e muitas delas estarão apenas no aplicativo do Mc Donald's. A disponibilidade dos cupons é limitada e será válida a uso apenas nesta sexta-feira, 29...