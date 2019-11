Economia Black Friday: Americanas, Casas Bahia e Magazine Luiza estão entre sites mais reclamados O site listou os principais problemas relatados pelos usuários durante as compras, como propaganda enganosa, problemas na finalização e divergência de valores.

O site de reclamações Reclame Aqui apresenta as lojas virtuais com maior número de registros durante a Black Friday. A Kabum lidera a lista, com 141 reclamações. Na sequência aparecem Americanas (134 reclamações), Casas Bahia (109 reclamações) e Magazine Luiza (107 reclamações). O ranking leva em consideração reclamações registradas entre as 11 horas de quarta-...