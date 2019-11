Economia Black Friday 2019: Em resposta ao McDonald's, Burger King anuncia venda de 3 sanduíches por R$ 5 O McDonald's anunciou sete promoções, que variam desde 10 cheesburgers por R$ 20, passando por duas McOfertas médias por R$ 24,90 e até duas sobremesas com o preço de um

Depois de anunciar seu pacote de descontos para a Black Friday na última segunda-feira, com a oferta de seis sanduíches por R$ 15 como destaque, a rede de restaurantes fast food decidiu responder ao McDonald's com mais uma promoção: vai vender três sanduíches por R$ 5 com pagamentos efetuados pelo Mercado Pago, a plataforma de pagamentos d...