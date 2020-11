Economia Black Friday: É preciso ficar atento para evitar problemas, alerta o Procon Goiás Nas últimas edições, as denúncias e reclamações mais frequentes foram de propaganda enganosa, como maquiagem no preço para dar conotação de desconto maior, e defeitos nos produtos

Amanhã é Black Friday, dia D de promoções nas lojas físicas e e-commerce, que já vêm sendo feitas desde o início da semana. No Brasil, a data tradicional nos Estados Unidos se incorporou com sucesso ao calendário do comércio desde 2010 como oportunidade de adquirir com descontos produtos e serviços, já com perspectiva de liberação da primeira parcela do 13º salário no ...