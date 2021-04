Economia Bitcoin dispara 98% neste ano e atrai novos investidores Segundo dados das empresas de acompanhamento CoinGecko e Blockfolio, o valor de mercado das criptomoedas em conjunto bateu um novo recorde, a US$ 2 trilhões (R$ 11,2 trilhões)

A valorização recente do bitcoin como ativo e sua aceitação mais ampla como meio de pagamento vêm aumentando o interesse de investidores por criptomoedas. Desde o início deste ano, por exemplo, o preço do bitcoin quase dobrou para US$ 58.192,36 (R$ 324,8 mil) --uma alta de 98,1%. O preço do Ethereum, segunda criptomoeda mais popular no mundo, por sua vez, q...