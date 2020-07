Economia Bilionários brasileiros aumentam suas fortunas em US$ 34 bi na pandemia Segundo relatório da ONG Oxfam, Brasil representa 70% do aumento das fortunas da América Latina e Caribe no período entre março e junho

Os bilionários passaram praticamente imunes à pandemia do novo coronavírus. Segundo um relatório da ONG Oxfam, 42 brasileiros conseguiram elevar suas fortunas em US$ 34 bilhões (R$ 177 bilhões) entre março (início da pandemia) e junho deste ano. Esse valor representa 70% do aumento verificado em toda América Latina e Caribe, em que as riquezas de 73 bilionários cresceram U...