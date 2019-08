Economia BC vai lançar moeda de R$ 1 em comemoração aos 25 anos do Real Serão colocadas em circulação 25 milhões de moedas, por meio da rede bancária

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 26, que lançará na próxima quarta-feira, dia 28, uma moeda de R$ 1 em comemoração aos 25 anos do Real. Serão colocadas em circulação 25 milhões de moedas, por meio da rede bancária. As unidades foram produzidas pela Casa da Moeda. De acordo com o BC, o núcleo da moeda é feito de aço inoxidável e o anel é de carbono rev...