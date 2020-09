Economia BC revisa projeção e vê queda de 5% em 2020 Estimativa é melhor do que a apresentada no relatório anterior, em junho, de 6,4%

O Banco Central revisou ontem a projeção de retração do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano para 5%. A estimativa é melhor do que a apresentada no relatório anterior, em junho, de 6,4%. Para 2021, o BC espera crescimento de 3,9%.A projeção central do BC para a inflação é de 2,1% para 2020, 3,0% para 2021, 3,8% para 2022 e 4,6% para 2023. A estimativa leva em conta t...