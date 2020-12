Economia BC revisa para baixo projeção de crescimento do PIB em 2021 para 3,8% Autoridade monetária reconheceu que o choque de preços recente foi mais forte que o previsto

Ainda com incertezas sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus no próximo ano, o BC (Banco Central) revisou, nesta quinta-feira (17), a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2021. Para a autoridade monetária, a atividade deve se elevar em 3,8%, 0,1 ponto percentual abaixo do estimado em setembro. O BC também ajustou a estimativa para a retr...