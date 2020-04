Economia BC proíbe reajuste paragestores de bancos

O Banco Central publicou ontem resolução que limita os gastos das instituições financeiras com distribuição de resultados e proíbe o aumento da remuneração de seus administradores até 30 de setembro deste ano. De acordo com o BC, a medida faz parte do conjunto de ações tomadas para enfrentar os potenciais efeitos da covid-19 na economia.A decisão veda o pagamento de juros sobr...