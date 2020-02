Economia BC indica que não deve cortar juros em março e diz que efeito do coronavírus é incerto Ata da reunião do Copom que reduziu juros para 4,25% ao ano revela que membros do comitê discutiram impacto do avanço da doença na economia global

O Banco Central voltou a indicar nesta terça-feira, 11, por meio da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), que não deve cortar a Selic, a taxa básica de juros, na reunião de março. Na ata do encontro da semana passada, a autarquia reafirmou que, "considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em j...