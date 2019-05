Economia BC estuda abertura de conta em dólar no Brasil

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informou ontem que a instituição planeja um processo longo e gradual de adaptação das leis que regem os processos de compra e venda de moeda estrangeira no Brasil. A chamada “conversibilidade” total do real deverá ser possível apenas daqui a dois ou três anos. “As leis cambiais brasileiras são bastante ultrapassadas e têm m...