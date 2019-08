Economia BC aumentará uso de reservas internacionais para intervir no câmbio Ao longo de setembro, a autoridade monetária vai trocar US$ 11,6 bilhões de contratos de swap em circulação no mercado por recursos das reservas externas

Depois de começar a usar os dólares das reservas internacionais para intervir no câmbio, o Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira (23) à noite que ampliará a estratégia. Ao longo de setembro, a autoridade monetária vai trocar US$ 11,6 bilhões de contratos de swap (venda de dólares no mercado futuro) em circulação no mercado por recursos das reservas e...