Economia BC ainda estuda se moeda digital brasileira será remunerada ou rastreável Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o sistema monetário aberto abrirá caminho para novos modelos de negócio dentro do sistema financeiro

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a autoridade ainda acerta "pequenos detalhes" de como será a moeda digital brasileira, tais como se será remunerada, rastreável ou se o BC será o único emissor. O titular do BC afirmou que tem conversado com autoridades monetárias de outros países e que deve haver coordenação entre os bancos centrais. "Há ainda peque...