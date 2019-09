Economia BB e UBS criarão novo banco de investimento

O Banco do Brasil e o UBS assinaram ontem memorando de entendimento para parceria nas áreas de banco de investimento e corretora de valores na América do Sul. Na mira do projeto, que está sendo costurado desde 2018, estão os mercados do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.O objetivo, conforme fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (C...