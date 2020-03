Atualizada às 9h15.

Uma nova nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) que deve ser publicada nesta terça-feira (17) deve determinar o fechamento de academias, feiras, bares, restaurantes – permanecendo somente o delivery-, clubes e cinema, suspensão de jogos do Goianão, consultórios dentários, clubes, shoppings e cinema. A ação é mais uma medida para conter a disseminação do novo coronavírus em Goiás.

No último domingo, uma nota técnica, determinou a paralisação das aulas em todos os níveis educacionais, públicos e privados, por 15 dias, como medida para conter a disseminação do novo coronavírus em Goiás.

Ainda nesta segunda, o governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou que o comércio deverá fechar as portas em Goiás. A paralisação deve ocorrer a partir de quinta-feira (19). A decisão foi divulgada após reunião com o prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) no Paço Municipal e faz parte de medidas conjuntas de prevenção por conta da pandemia de coronavírus.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em Goiás, Fernando Jorge, explicou que nesta manhã irá participar de uma reunião com secretários e representantes do governo para falar sobre a questão. “As especulações são várias. Estamos aguardando as decisões”, pontuou.

Jorge explicou ainda que o impacto de não estar aberto “é horrível” e desde o final da semana passada houve uma redução perceptível de em torno 60% nos bares e restaurantes.