Economia Bares oferecem voucher com 50% de desconto Valor destinado agora, como forma de diminuir impactos da crise no setor, vale o dobro em consumo presencial em mais de 150 estabelecimentos em Goiás até 31 de dezembro

Mais de cem bares e restaurantes de 22 municípios goianos participam do movimento Apoie um Restaurante, lançado em 26 de março pela cervejaria Stella Artois e parceiros. E mais de 50 estabelecimentos em Goiás já estão cadastrados na ação, Brinde do Bem, iniciada na quinta-feira, 2, idealizada pelo Grupo Heineken no Brasil e executada pela Plataforma Abacashi.A ideia é contribuir...