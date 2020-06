Economia Bares Mangueiras e Celsin negam fechamento definitivo, mas admitem passar por dificuldades Empresários responsáveis pelos estabelecimentos desmentem informações difundidas nas redes sociais

Apesar de rumores difundidos nas redes sociais, dois bares tradicionais de Goiânia não fecharam as portas. Mesmo com dificuldades e demissões, a Cervejaria Mangueiras e o Celsin Bar, ambos localizados no Setor Oeste, pretendem abrir as portas assim que a situação e as autoridades permitirem. Um vídeo que circula pelo WhatsApp mostra um homem até então não identi...