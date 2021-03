Economia Bares e restaurantes de Goiânia vão ao Paço Municipal pedir a reabertura dos estabelecimentos Segundo eles, a proibição do drive thru, no último decreto da Prefeitura, agravou a situação das empresas, pois o delivery não é suficiente para cobrir os custos

Cerca de 500 empresários e trabalhadores de bares e restaurantes em Goiânia fizeram ontem uma manifestação no Paço Municipal para pedir a reabertura dos estabelecimentos mediante protocolos de segurança contra a Covid-19. Segundo eles, a proibição do drive thru, no último decreto da Prefeitura, agravou a situação das empresas, pois o delivery não é suficiente para cobrir os ...