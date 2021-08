Economia Bandeira vermelha patamar 2, a mais cara, será mantida nas contas de luz em setembro, diz Aneel A tarifa representa uma cobrança adicional de R$ 9,492 para cada 100 kWh consumidos

As contas de luz vão continuar com a bandeira vermelha patamar 2 no mês de setembro, conforme anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última sexta-feira (27). A decisão ocorre em meio a uma seca histórica na região das hidrelétricas. Segundo a empresa, agosto foi mais um mês de severidade para o regime hidrológico do Sistema Interligado Nacional (...