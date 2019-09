Economia Bancos vão ter no máximo 30 dias para fechar uma conta a pedido do cliente, decide governo Nesta quinta-feira, o CMN revogou nove normas e consolidou outras regras relativas à abertura, manutenção e encerramento de contas

Os bancos terão 30 dias para encerrar contas depois que o pedido for feito pelos clientes. A regra, regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), valerá a partir de 1º de janeiro de 2020. Nesta quinta-feira, o CMN revogou nove normas e consolidou outras regras relativas à abertura, manutenção e encerramento de contas. De acordo com o chefe de divisão do ...