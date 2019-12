Economia Bancos realizam mutirão de renegociação de dívidas com até 90% de desconto Agências de seis instituições bancárias em todas as 27 capitais atenderão clientes com condições facilitadas para pagamento de débitos atrasados

Começa nesta segunda-feira (2) a Semana de Negociação e Orientação Financeira, organizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e pelo Banco Central, que prevê um mutirão de renegociação de dívidas em agências de seis instituições bancárias de todas as 27 capitais do Brasil até a sexta-feira, 6. Segundo o presidente da Febraban, Murilo Portugal, as agências b...