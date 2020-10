Economia Bancos lucraram R$ 40,8 bilhões no 1º semestre de 2020 O valor representa queda de 31,9% em comparação com o mesmo período do ano passado

Os bancos lucraram R$ 40,8 bilhões no 1º semestre de 2020, segundo o BC (Banco Central). O valor representa queda de 31,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Banco Central, o sistema bancário foi impactado pela pandemia da Covid-19. As instituições financeiras lucraram R$ 22,4 bilhões no 1º trimestre e R$ 18,4 bilhões no 2º. ...