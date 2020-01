Economia Bancos brasileiros vão para Portugal buscar grandes fortunas e proteção do Brexit Com o aumento do total de brasileiros de altíssima renda em solo português, Itaú e BTG Pactual vão iniciar operações focadas em grandes fortunas; mercado também desperta a atenção do Bradesco e da XP, que têm planos de desembarcar no país

A saída do Reino Unido da União Europeia e a chance de atender a empresas e clientes ricos fazem os bancos brasileiros reforçarem sua presença em Portugal. O Itaú Unibanco vai inaugurar um novo escritório no país neste mês, enquanto o BTG Pactual recebeu o aval do regulador local. A XP Investimentos e o Bradesco também rondam o mercado português. O total de brasilei...