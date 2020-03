Economia Banco Mundial disponibilizará US$ 12 bilhões para países combaterem coronavírus De acordo com o órgão, será oferecida uma série de programas de financiamento aos países para melhorias nos serviços de saúde

O Banco Mundial disse nesta terça-feira que lançará um programa de US$ 12 bilhões para apoiar esforços de países para combater o surto de coronavírus. De acordo com o órgão, será oferecida uma série de programas de financiamento aos países para melhorias nos serviços de saúde, aumento das intervenções de saúde pública e apoio aos esforços do setor privado para respon...