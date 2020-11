Economia Banco do Brasil reforça linhas de crédito rural com R$ 1 bilhão Recurso é complemento para a safra 2020/2021

O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira (10) a liberação de R$ 1 bilhão para reforçar suas linhas de crédito rural, voltadas ao financiamento de máquinas e equipamentos agropecuários. A contratação utilizará recursos próprios da poupança rural, com taxa de 7,5% ao ano e prazo de até seis anos. De acordo com o banco, o valor complementa volumes inicialmente dispon...