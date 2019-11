Economia Banco do Brasil realiza mutirão de renegociação de dívidas com até 92% de desconto Ação envolve acordo com outras instituições, como Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander

O Banco do Brasil vai realizar, entre 2 e 6 de dezembro, um mutirão de renegociação para clientes inadimplentes. De acordo com o BB, o porcentual de desconto no montante total da dívida pode chegar a 92%. Além do desconto, o banco também promete prazos de 120 dias e 180 dias de carência para o início do pagamento. O mutirão vale para pessoas físicas de qualqu...