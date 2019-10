Economia Banco do Brasil pede anulação do processo de recuperação judicial da Odebrecht Na semana passada, a Caixa Econômica Federal também pediu a extinção da recuperação judicial

O Banco do Brasil solicitou à Justiça, nesta quinta-feira (3), a anulação do processo de recuperação judicial da Odebrecht. Na semana passada, a Caixa Econômica Federal também pediu a extinção da recuperação judicial. Segundo publicou o jornal Folha de S.Paulo, outras 4 instituições financeiras também se opuseram ao plano apresentado pela holding, que so...