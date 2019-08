Economia Banco do Brasil começa a liberar recursos do PIS-Pasep Em Goiás, o valor total para saque é de R$ 89,7 milhões referentes a 36.379 cotas

Recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) começam a ser liberados nesta segunda-feira (19) pelo Banco do Brasil (BB) para todos os cotistas inscritos no Fundo PIS-Pasep. Estão disponíveis para saque R$ 4,5 bilhões pertencentes a 1,522 milhão de cotistas. Em Goiás, o valor total para saque é de R$ 89,7 milhões referentes a 36.379 c...