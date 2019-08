Economia Banco Central vende dólares das reservas pela primeira vez em dez anos Órgão iniciou hoje nova estratégia de intervenção no câmbio

O Banco Central (BC) começou a leiloar hoje (21) os dólares das reservas internacionais para segurar o câmbio. A autoridade monetária vendeu US$ 200 milhões à vista durante a manhã. Esse tipo de operação não ocorria desde fevereiro de 2009, ainda no auge da crise econômica global provocada pela quebra dos subprimes no mercado imobiliário dos Estados Unidos. A nova estrat...