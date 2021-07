Economia Banco Central vê melhora do setor de serviços

Para o Banco Central (BC), há espaço considerável para retomada do setor de serviços com avanço da vacinação e melhora no quadro geral da pandemia. “Pela perspectiva do valor adicionado, os três setores da economia cresceram no trimestre. O setor de serviços – particularmente as atividades mais afetadas no início da pandemia, como transportes e outros – ainda permane...