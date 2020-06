Economia Banco Central prevê injeção de R$ 272 bi na área de crédito Segundo pacote de medidas anunciado ontem representa esforço para direcionar recursos, em especial, para micro, pequenas e médias empresas durante a pandemia

Em meio às críticas de que o socorro do governo não chegou às empresas de menor porte durante a pandemia, o Banco Central anunciou ontem um segundo pacote de medidas para estimular o acesso ao crédito. As ações têm potencial de injetar R$ 272 bilhões na área de crédito, mas a cifra pode ser ainda maior, já que o impacto da compra de títulos privados pelo BC no mercado s...