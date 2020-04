Economia Banco Central pode conceder crédito direto a empresas Mesmo com medidas de estímulo aos bancos, como a redução do depósito compulsório, goveno avalia que recursos liberados não estão chegando a quem busca

O governo aposta na compra direta, pelo Banco Central, das carteiras de crédito e títulos das empresas como forma de fazer com que recursos liberados pelo governo cheguem efetivamente às mãos dos empresários. No sábado, 4, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamou que os recursos liberados aos bancos para ampliar o crédito no País estão “empoçados no sistema fina...