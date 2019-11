Economia Banco Central intervém no mercado após dólar encostar em R$ 4,27 Moeda americana chegou a desacelerar, mas logo voltou para a casa dos R$ 4,26; movimento é de reação à fala de Paulo Guedes, que disse não se preocupar com o novo patamar do dólar

Com a cotação do dólar batendo recordes, o Banco Central anunciou leilão extra para vender a moeda americana à vista nesta terça-feira, 26. O mercado reagiu à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, na segunda-feira, disse não estar preocupado com o dólar acima de R$ 4,20 e que “é bom se acostumar com o câmbio mais alto e juro mais baixo por um bom tempo”. A operaç...