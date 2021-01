Economia Banco Central integrará conta-salário ao Pix neste ano O BC anunciou ainda que deve criar um mecanismo de devolução de recursos pelo provedor do recebedor em casos de fraudes ou falhas operacionais

O Banco Central informou, nesta quinta-feira (28), que pretende incluir contas-salário no sistema de pagamentos instantâneos, o Pix, ao longo deste ano. Atualmente, apenas usuários de contas de depósito (corrente), poupança e pré-paga podem fazer operações com a nova ferramenta. O diretor de Organização do Sistema Financeiro do BC, João Manoel Pinho de Mello, aprese...