Economia Banco Central estuda medidas para estimular educação financeira Segundo Roberto Campos Neto, presidente do BC, uma das ideias seria juros menores no crédito para quem participar dos programas de aprendizado

O Banco Central (BC) estuda medidas para estimular a educação financeira no país. Uma das ideias seria juros menores no crédito para quem participar de programas de educação financeira, afirmou o hoje (16) o presidente do BC, Roberto Campos Neto, em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. “Criatividade e tecnologia são bem vindas para a...