Economia Banco central do Chile anuncia novas medidas para conter queda do peso BC chileno também autorizou o uso de depósitos e títulos bancários como garantia para operações de liquidez permanente e liquidez intraday

O Banco Central do Chile anunciou novas medidas para tentar conter a queda do peso chileno, que renovou mínimas históricas na última semana em meio à turbulência política, e garantir a liquidez do sistema financeiro do país. Entre as medidas anunciadas, está o aumento de operações de recompra de títulos (repo), com um novo prazo de 90 dias, além do já existente, de 30....