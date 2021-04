As bancas retornaram aos poucos para a Feira Hippie após autorização da Prefeitura de Goiânia para o funcionamento de sexta-feira a domingo. Ontem, o movimento de clientes ficou abaixo do esperado pelos comerciantes, porém trouxe de volta feirantes que não venderam suas mercadorias nos últimos dias e com um cenário mais otimista do que o vivenciado na semana anterior, quando vigoravam as restrições do funcionamento aos finais de semana.

Os três dias de feira são vistos como uma conquista devido aos impactos na atividade e na economia com a pandemia de Covid-19. Porém, há entendimento de que o dia a mais que foi permitido pela administração municipal (sexta-feira) pode fazer parte de uma decisão passageira, pois toda semana há avaliação do Executivo municipal sobre o funcionamento das atividades não essenciais.

“Seria importante demais que permanecesse”, defende a empreendedora Edineuza de Fátima Rezende, da C&E Criações Vestuário. Com a mãe, ela trabalha há 23 anos no local e fez parte do grupo que não compareceu na semana passada, quando as feiras especiais de fim de semana foram transferidas para sexta-feira por uma portaria do município. Apesar do dia ser pleiteado como permanente, o fluxo maior de pessoas fica concentrado nas proximidades da Rua 44, o que beneficia apenas parte dos feirantes.

Por esse motivo, algumas quadras nem chegaram a ter bancas montadas no dia 16 de abril. A área onde trabalha a feirante foi uma delas. “Ficamos nas laterais, o movimento é mais fraco. Nesta sexta, está bem ruim também, vamos ver amanhã (sábado).” Pelo tempo que ficou sem comparecer durante a pandemia e com as restrições exigidas pelos protocolos, como revezamento, Edineuza passou a investir em vendas online como uma saída.

Para ela, o fluxo ainda está a metade do esperado. Para ter renda, precisa manter a oferta no atacado pelas redes sociais e comprar matéria-prima de acordo com o fluxo de pedidos para não acumular dívidas.

Feirante desde 1996, Heleno Mário de Sousa também relata que o período é o pior vivenciado na Feira Hippie. Segundo ele, os recursos foram esgotados pela sequência de desafios, que começaram com reforma da Praça do Trabalhador e se agravaram com a segunda paralisação devido ao aumento de casos de Covid-19. “Voltamos, mas vendemos o básico para manter as despesas. Agora esperamos uma retomada.”

Com três dias, ele acredita que há possibilidade de vir mais turistas. “Ganham mais tempo e não se aglomeram, porque dividem o tempo das compras.” Ele também parou a produção de roupas femininas quando ocorreu restrição e viu o aperto financeiro em toda a cadeia, desde os fornecedores. “A feira tem tradição, mas precisa de apoio para ter logo a entrega da praça, que é o local próprio para ficar, e retirada de ambulantes na Rua 44 e na Avenida Contorno, que também atrapalham muito.”

As demandas, segundo o presidente da Associação dos Feirantes da Feira Hippie, Waldivino da Silva, são encaminhadas à Prefeitura e há pedido para manter os dias de funcionamento. “Recebemos a reabertura com alegria e vamos continuar seguindo os protocolos, porque funcionar sexta-feira, sábado e domingo atende todo mundo.” Sobre o movimento baixo, ele pontua que pode ainda ocorrer receio de clientes e de feirantes com o atendimento presencial por conta do coronavírus.

Sobre a aglomeração e presença de ambulantes nas calçadas, o diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Luiz Lucas Alves Júnior, informou à reportagem que há equipe de 17 auditores em regime de escala que atuam “quase que totalmente voltados para a região da 44”. Houve incremento da fiscalização na feira com Guarda Municipal e auditores da Fiscalização de Atividades Econômicas em área privada.