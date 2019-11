Economia Bancários se organizam contra programa Verde e Amarelo Medida Provisória do governo federal prevê aumento da carga horária de 6 para 8 horas e abertura dos bancos aos sábados

As mudanças trazidas pelo programa Verde e Amarelo, lançado pelo governo federal na segunda-feira (11), têm causado insatisfação em diversas classes trabalhistas que foram afetadas com as alterações. Uma delas é a dos bancários. Dentre essas mudanças, está o aumento da jornada de trabalho de seis horas para oito horas diárias dos empregados em bancos, casas bancárias...