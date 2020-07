Economia Banana Shopping nega fechamento e explica mudança da fachada para atacadão chinês Estabelecimento locou um espaço para a rede de atacado, mas continua funcionando sob a mesma gestão. Além disso, o grupo responsável pelo shopping contratou uma empresa especializada em gestão e estuda mudar o nome do empreendimento

Nos últimos dias viralizou nas redes sociais a imagem de uma suposta nova fachada do Banana Shopping, que fica no Setor Central de Goiânia, na Avenida Araguaia. No novo letreiro está o nome do Panda Atacadão e isso fez com que fosse especulado que o estabelecimento teria sido vendido para a rede chinesa de atacado. O POPULAR apurou com a administração do shopping, que n...