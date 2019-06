Economia Balança comercial tem superávit de US$ 6,4 bilhões em maio Resultado é 5,8% maior que o registrado no mesmo mês de 2018

A balança comercial brasileira fechou o mês de maio com superavit de US$ 6,42 bilhões. O resultado é 5,8% maior que o registrado no mesmo mês de 2018, de US$ 6,07 bilhões. Já em relação ao mês anterior, quando o saldo também foi de US$ 6,07 bilhões, houve igual avanço de 5,8%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (3) pela Secretaria Especial de Comércio Exteri...