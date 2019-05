Economia Balança comercial tem superávit de US$ 6,061 bilhões em abril Valor é 2,3% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,061 bilhões em abril, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia. O valor é 2,3% maior do que o registrado em abril do ano passado. O superávit da balança comercial em abril veio dentro do intervalo das 23 estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, ...