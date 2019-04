Economia Balança comercial tem superávit de US$ 4,990 bilhões em março Segundo a divulgação, o valor é o pior para o mês desde 2016

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,990 bilhões no mês passado, informou nesta segunda-feira, 01, o Ministério da Economia. O valor é o pior para o mês desde 2016, quando o saldo comercial foi positivo em US$ 4,430 bilhões. O superávit de março de 2019 é resultado de US$ 18,120 bilhões em exportações e de US$ 13,130 bilhões em importações...