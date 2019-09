Economia Balança comercial tem saldo positivo de US$ 3,28 bilhões em agosto Acumulado nos oito primeiros meses é de superávit de US$ 31,75 bilhões

A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de US$ 3,28 bilhões no mês de agosto, informou hoje (2) balanço divulgado pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. O valor é 23,7% superior ao alcançado no mesmo período de 2018. Em agosto, o país exportou US$ 18,85 bilhões, uma queda de 8,55% em rel...