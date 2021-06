Economia Balança comercial tem melhor saldo da história para meses de maio Saldo é 35,9% maior que em maio de 2020

Beneficiada pelo início da safra e pela alta das commodities (bens primários com cotação internacional), a balança comercial registrou o melhor saldo da história para meses de maio, desde o início da série histórica, em 1989. No mês passado, o país exportou US$ 9,291 bilhões a mais do que importou. As informações são da Agência Brasil. O saldo é 35,9% maior que em...