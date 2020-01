Economia Balança comercial tem em 2019 menor superávit desde 2015 Saldo ficou positivo em US$ 46,7 bilhões, 19,6% abaixo do registrado em 2018

A balança comercial brasileira teve, em 2019, o menor superávit desde 2015. O saldo ficou positivo em US$ 46,674 bilhões, 19,6% abaixo do registrado em 2018. Segundo o Ministério da Economia, o resultado é explicado pelas quedas tanto no valor das exportações quanto das importações.No caso das exportações, a redução foi puxada pelo menor valor de vendas externas de pr...